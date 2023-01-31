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  • Убегало от лесных хищников: сотрудники ГСЧС Киевской области спасли раненого олененка

Убегало от лесных хищников: сотрудники ГСЧС Киевской области спасли раненого олененка

Сегодня 11:59
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Сотрудники ГСЧС не только тушат пожары, спасают людей, они еще и часто помогают беззащитным животным.

Новости Днепра про Убегало от лесных хищников: сотрудники ГСЧС Киевской области спасли раненого олененка

Так, вчера сотрудники ГСЧС Киевской области спасли раненого олененка.

Как сообщают в пресс-службе ГСЧС, спасатели 15-й Государственной пожарно-спасательной части города Тараща выехали на необычное событие – спасение маленького раненого олененка. Вероятно, оно убегало от лесных хищников, но, обессилев, упало на льду посреди местного водоема.

Сотрудники ГСЧС вытащили малыша на берег с помощью веревки, стремянки-палки и спасательного круга. После чего согрели беднягу, замотав в одеяло. Не теряя времени, спасатели отвезли олененка в ветеринарную клинику, где передали врачам для оказания помощи.

Новости Днепра про Убегало от лесных хищников: сотрудники ГСЧС Киевской области спасли раненого олененка

Спасибо вам, наши Герои без оружия!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре спасали собачку, которая провалилась в люк.

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Новости Днепра про Убегало от лесных хищников: сотрудники ГСЧС Киевской области спасли раненого олененкаУкраїнська Новости Днепра про Убегало от лесных хищников: сотрудники ГСЧС Киевской области спасли раненого олененкаРусский

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