Убегало от лесных хищников: сотрудники ГСЧС Киевской области спасли раненого олененка

Сотрудники ГСЧС не только тушат пожары, спасают людей, они еще и часто помогают беззащитным животным.

Так, вчера сотрудники ГСЧС Киевской области спасли раненого олененка.

Как сообщают в пресс-службе ГСЧС, спасатели 15-й Государственной пожарно-спасательной части города Тараща выехали на необычное событие – спасение маленького раненого олененка. Вероятно, оно убегало от лесных хищников, но, обессилев, упало на льду посреди местного водоема.

Сотрудники ГСЧС вытащили малыша на берег с помощью веревки, стремянки-палки и спасательного круга. После чего согрели беднягу, замотав в одеяло. Не теряя времени, спасатели отвезли олененка в ветеринарную клинику, где передали врачам для оказания помощи.

Спасибо вам, наши Герои без оружия!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре спасали собачку, которая провалилась в люк.

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