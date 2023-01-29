У Дніпрі на косі Перемоги-6 підлітки ходять в темноті по тонкій кризі (ФОТО)

Це сталося на косі Перемоги-6, повідомляє Dnepr.info.
Посеред замерзлої річки помітно декількох підлітків, які ходять по льоду з ліхтариками. Скоріше за все, до екстремальних пригод їх спонукав сніг, який випав вночі.
Станом на зараз з підлітками все добре. Але зазначимо, що це дуже небезпечні розваги, адже вже декілька днів температура повітря не опускається нижче 5 градусів, тому крига тонка та може тріснути під ногами в будь-який момент.
Зазначимо, що на водоймах області з початку року вже загинуло троє людей, які провалилися під кригу. Рятувальники закликають не виходити на лід навіть в сильні морози. Особливо в темний час доби та за поганої видимості.
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