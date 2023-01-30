Почти весна: в Днепре на Победе на каштанах появились почки

Это заметно и по природе, например, частенько на улице или в квартире можно встретить насекомых, которые в это время должны «спать».
Также растения реагируют на теплую погоду. Так, на жилом массиве Победа на проспекте Героев на каштанах появились почки.
Об этом сообщает Dnepr.info.
Будем надеяться, что это не навредит деревьям и весной мы сможем наслаждаться цветением каштанов.
Читайте также:
Автор:
В Каменском произошло жестокое ДТП.
В субботу, 28 января, около 22:00 в больницу Кривого Рога…
В Днепропетровской области простились с погибшим бойцом.
Сегодня, 30 января, некоторые жители Днепра остались без воды.
Сегодня, 30 января, около 15:35 в Днепре на Кайдакском мосту произошла тройная авария.
В Каменском произошло жестокое ДТП.
В субботу, 28 января, около 22:00 в больницу Кривого Рога доставили мужчину, которого ударили ножом в глаз.
В Днепре произошла авария.
По версии правоохранителей, в мечеть проник террорист-смертник, взорвавший себя во время полуденной молитвы.
Несмотря на регулярные, а также аварийные отключения света в Днепре сумма в платежках за электричество может быть больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда свет не отключали. Парадокс объяснил генеральный директор Yasno Сергей Коваленко, что входит в группу ДТЭК.…
Из больниц Днепра выписали большинство пострадавших в результате ракетного удара по дому в Днепре 14 января.
Жизнь всегда побеждает!
В Днепропетровской области простились с погибшим бойцом.
Нужна ваша помощь!
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!