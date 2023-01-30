Почти весна: в Днепре на Победе на каштанах появились почки

В этом году выдалась аномально тёплая зима.

Это заметно и по природе, например, частенько на улице или в квартире можно встретить насекомых, которые в это время должны «спать».

Также растения реагируют на теплую погоду. Так, на жилом массиве Победа на проспекте Героев на каштанах появились почки.

Об этом сообщает Dnepr.info.

Будем надеяться, что это не навредит деревьям и весной мы сможем наслаждаться цветением каштанов.

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