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Почти весна: в Днепре на Победе на каштанах появились почки

Сегодня 17:50
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В этом году выдалась аномально тёплая зима.

Новости Днепра про Почти весна: в Днепре на Победе на каштанах появились почки

Это заметно и по природе, например, частенько на улице или в квартире можно встретить насекомых, которые в это время должны «спать».

Также растения реагируют на теплую погоду. Так, на жилом массиве Победа на проспекте Героев на каштанах появились почки.

Об этом сообщает Dnepr.info.

Будем надеяться, что это не навредит деревьям и весной мы сможем наслаждаться цветением каштанов.

Новости Днепра про Почти весна: в Днепре на Победе на каштанах появились почки

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