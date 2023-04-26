Сегодня, 26 апреля, в Днепре на Крестьянском спуске столкнулись мотоцикл и инкассаторская машина.
Об этом сообщили местные Telegram-каналы.
Информации о пострадавших пока нет. На место вызвали правоохранителей.
Они и будут устанавливать все обстоятельства ДТП.
Пожалуйста, будьте внимательны на дорогах и соблюдайте правила дорожного движения!
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на Центральном мосту произошло ДТП: движение сильно затруднено.
Читайте также:
Автор:
В Днепре осудили педофила, похитившего двух девушек.
В Днепропетровской области четыре человека травмировались из-за взрыва гранаты.
В Днепре снова навалили мусор у озера Курячего.
В Днепре произошло ДТП на Центральном мосту.
В Днепре осудили педофила, похитившего двух девушек.
Наши дома!
В Днепропетровской области четыре человека травмировались из-за взрыва гранаты.
В Днепре снова навалили мусор у озера Курячего.
За фигуранткой полицейские следили в течение месяца.
В Днепре произошло ДТП на Центральном мосту.
В Днепре мужчина швырнул "коктейль Молотова" в машину ДТЭК.
Нынешняя Соборная площадь была основана еще в 1786 году и планировалась как центр города, но впоследствии центр переместился в низину, а площадь осталась одним из любимейших мест для прогулок горожан.
В Украине ожидаются заморозки.
В Днепре заметили тарантула.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!