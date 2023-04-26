В Днепре на Крестьянском спуске столкнулись мотоцикл и инкассаторская машина

Соблюдайте правила дорожного движения!

Сегодня, 26 апреля, в Днепре на Крестьянском спуске столкнулись мотоцикл и инкассаторская машина.

Об этом сообщили местные Telegram-каналы.

Информации о пострадавших пока нет. На место вызвали правоохранителей.

Они и будут устанавливать все обстоятельства ДТП.

Пожалуйста, будьте внимательны на дорогах и соблюдайте правила дорожного движения!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на Центральном мосту произошло ДТП: движение сильно затруднено.

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