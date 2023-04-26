В Днепре на Центральном мосту произошло ДТП: движение сильно затруднено

Об этом сообщает Ситуационный центр.
В среду, 26 апреля, на Центральном мосту произошло ДТП. Предварительно пострадавших нет, но сильно поврежден один из автомобилей. На место вызвали патрульных.
Из-за ДТП сильно усложнено движение в сторону левого берега. В Ситуационном центре советуют выбирать другой маршрут.
Напомним, ранее мы писали о ДТП в Желтых Водах. Спасателям пришлось вырезать из салона водителя, который застрял внутри. А вчера на Победе произошло ДТП возле Макдональдза, где весь день были безумные пробки.
Читайте также:
Автор:
В Днепре мужчина швырнул "коктейль Молотова" в машину ДТЭК.
Нынешняя Соборная площадь была основана еще в 1786 году и…
В Украине ожидаются заморозки.
В Днепре заметили тарантула.
За фигуранткой полицейские следили в течение месяца.
В Днепре мужчина швырнул "коктейль Молотова" в машину ДТЭК.
Нынешняя Соборная площадь была основана еще в 1786 году и планировалась как центр города, но впоследствии центр переместился в низину, а площадь осталась одним из любимейших мест для прогулок горожан.
В Украине ожидаются заморозки.
В Днепре заметили тарантула.
Купить однокомнатную квартиру в Днепре чуть более чем за 500 тыс грн вполне реально. На рынке есть довольно много предложений с продажей квартир небольшой общей площадью. Но состояние этих однокомнатных чаще всего оставляет желать лучшего, поэтому будущий хозяин квартиры должен…
Детей, похищенных из больницы, нашли.
В Днепре произошел конфликт с работниками ТЦК в одном из клубов.
Некоторые пригородные поезда изменили расписание движения.
В пригороде Днепра спасали заблудших детей на острове.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!