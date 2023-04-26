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В Днепре на Центральном мосту произошло ДТП: движение сильно затруднено

Сегодня 14:39
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В Днепре произошло ДТП на Центральном мосту.

Новости Днепра про В Днепре на Центральном мосту произошло ДТП: движение сильно затруднено

Об этом сообщает Ситуационный центр.

В среду, 26 апреля, на Центральном мосту произошло ДТП. Предварительно пострадавших нет, но сильно поврежден один из автомобилей. На место вызвали патрульных.

Из-за ДТП сильно усложнено движение в сторону левого берега. В Ситуационном центре советуют выбирать другой маршрут.

Напомним, ранее мы писали о ДТП в Желтых Водах. Спасателям пришлось вырезать из салона водителя, который застрял внутри. А вчера на Победе произошло ДТП возле Макдональдза, где весь день были безумные пробки.

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