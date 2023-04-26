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У Дніпрі на Селянському узвозі зіткнулися мотоцикл та інкасаторська машина

Сьогодні 17:00
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Дотримуйтеся правил дорожнього руху!

Новости Днепра про У Дніпрі на Селянському узвозі зіткнулися мотоцикл та інкасаторська машина

Сьогодні, 26 квітня, у Дніпрі на Селянському узвозі зіткнулися мотоцикл та інкасаторська машина.

Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

Інформації щодо постраждалих поки немає. На місце викликали правоохоронців.

Вони і будуть встановлювати всі обставини ДТП. 

Будь ласка, будьте уважні на дорогах та дотримуйтеся правил дорожнього руху!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Центральному мосту сталася ДТП: рух сильно ускладнено. 

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