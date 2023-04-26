Сьогодні, 26 квітня, у Дніпрі на Селянському узвозі зіткнулися мотоцикл та інкасаторська машина.
Про це повідомили місцеві Telegram-канали.
Інформації щодо постраждалих поки немає. На місце викликали правоохоронців.
Вони і будуть встановлювати всі обставини ДТП.
Будь ласка, будьте уважні на дорогах та дотримуйтеся правил дорожнього руху!
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Центральному мосту сталася ДТП: рух сильно ускладнено.
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Александра Лучка
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