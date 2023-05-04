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В Днепре на Комбрига Петрова нашли труп: комментарий полиции

Сегодня 12:55
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Мы обратились за комментарием в полицию.
Новости Днепра про В Днепре на Комбрига Петрова нашли труп: комментарий полиции

Фото иллюстративное.

Сегодня, 4 мая, в Днепре на улице Комбрига Петрова местные жители обнаружили тело мужчины.

Об этом сообщают днепровские Telegram-каналы.

Отмечается, что мужчине на вид примерно 40 лет.

На место происшествия вызвали правоохранителей.

Мы обратились за комментарием в полицию. Там нам сообщили, что предварительная правовая квалификация – естественная смерть.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре посреди двора нашли человеческие останки.  

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