В Днепре на Комбрига Петрова нашли труп: комментарий полиции

Мы обратились за комментарием в полицию.

Сегодня, 4 мая, в Днепре на улице Комбрига Петрова местные жители обнаружили тело мужчины.

Об этом сообщают днепровские Telegram-каналы.

Отмечается, что мужчине на вид примерно 40 лет.

На место происшествия вызвали правоохранителей.

Мы обратились за комментарием в полицию. Там нам сообщили, что предварительная правовая квалификация – естественная смерть.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре посреди двора нашли человеческие останки.

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