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У Дніпрі посеред подвір’я знайшли людські останки

Сьогодні 12:27
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У Дніпрі знайшли людські кістки посеред двору.

Новости Днепра про У Дніпрі посеред подвір'я знайшли людські останки

У Дніпрі під час будівельних робіт знайшли кістки, які ймовірно належали людині. Про це пише “Дніпро Оперативний”.

Останки знайшли на вулиці Курганській у дворі приватного будинку. Власники будинку копали басейн, коли на глибині 1 метр побачити кістки та череп. Ймовірно, вони тут залишилися з часів Другої світової. 

Знайдені останки відправили на експертизу. 

Нагадаємо, минулого місяця на могилі Поля двічі знаходили чиїсь кістки. Ймовірно, вони належать якійсь тварині. Наразі невідомо, хто проводить такі “ритуали” та навіщо. 

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