У Дніпрі на Комбрига Петрова знайшли труп: коментар поліції

Сьогодні, 4 травня, у Дніпрі на вулиці Комбрига Петрова місцеві мешканці знайшли тіло чоловіка.
Про це повідомляють дніпровські Telegram-канали.
Зазначається, що чоловіку на вигляд приблизно 40 років.
На місце події викликали правоохоронців.
Ми звернулися за коментарем до поліції. Там нам повідомили, що попередня правова кваліфікація – природна смерть.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі посеред подвір’я знайшли людські останки.
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