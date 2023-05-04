У Дніпрі на Комбрига Петрова знайшли труп: коментар поліції

Ми звернулися за коментарем до поліції.

Сьогодні, 4 травня, у Дніпрі на вулиці Комбрига Петрова місцеві мешканці знайшли тіло чоловіка.

Про це повідомляють дніпровські Telegram-канали.

Зазначається, що чоловіку на вигляд приблизно 40 років.

На місце події викликали правоохоронців.

Ми звернулися за коментарем до поліції. Там нам повідомили, що попередня правова кваліфікація – природна смерть.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі посеред подвір’я знайшли людські останки.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: