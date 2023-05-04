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  • Наче поле в Нідерландах: у парку Шевченка розквітли сотні тюльпанів (ФОТО)

Наче поле в Нідерландах: у парку Шевченка розквітли сотні тюльпанів (ФОТО)

Сьогодні 10:41
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Неймовірна краса.

Новости Днепра про Наче поле в Нідерландах: у парку Шевченка розквітли сотні тюльпанів (ФОТО)

Цьогоріч у Дніпрі розквітли тисячі тюльпанів: на Набережній Перемоги неподалік сквера “Прибережного”, на житловому масиві Сонячний, у парку Писаржевського, сквері Героїв тощо.

Парк Шевченка не став винятком. Там цієї весни розквітли сотні різнокольорових тюльпанів.

Новости Днепра про Наче поле в Нідерландах: у парку Шевченка розквітли сотні тюльпанів (ФОТО)

Новости Днепра про Наче поле в Нідерландах: у парку Шевченка розквітли сотні тюльпанів (ФОТО)

Про це повідомляє Dnepr.info.

Утворилося ціле тюльпанове поле.

Новости Днепра про Наче поле в Нідерландах: у парку Шевченка розквітли сотні тюльпанів (ФОТО)

Містяни в захваті від такої краси: кожного дня сюди приходять десятки людей, щоб сфотографуватися.

Новости Днепра про Наче поле в Нідерландах: у парку Шевченка розквітли сотні тюльпанів (ФОТО)

Новости Днепра про Наче поле в Нідерландах: у парку Шевченка розквітли сотні тюльпанів (ФОТО)

Не гірше, ніж у Нідерландах. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі в сквері Героїв розквітли сотні різнокольорових тюльпанів (ФОТО).

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Новости Днепра про Наче поле в Нідерландах: у парку Шевченка розквітли сотні тюльпанів (ФОТО)Українська

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