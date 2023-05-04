Наче поле в Нідерландах: у парку Шевченка розквітли сотні тюльпанів (ФОТО)

Цьогоріч у Дніпрі розквітли тисячі тюльпанів: на Набережній Перемоги неподалік сквера “Прибережного”, на житловому масиві Сонячний, у парку Писаржевського, сквері Героїв тощо.
Парк Шевченка не став винятком. Там цієї весни розквітли сотні різнокольорових тюльпанів.
Про це повідомляє Dnepr.info.
Утворилося ціле тюльпанове поле.
Містяни в захваті від такої краси: кожного дня сюди приходять десятки людей, щоб сфотографуватися.
Не гірше, ніж у Нідерландах.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі в сквері Героїв розквітли сотні різнокольорових тюльпанів (ФОТО).
Читайте також:
Автор:
У Дніпрі допомоги потребує кіт, якого побили люди.
У Дніпрі можна замовити доставку МакДональдз.
Сили оборони України станом на ранок четверга, 4 травня, ліквідували…
4 травня 2023 року електротранспорт працюватиме у штатному режимі за…