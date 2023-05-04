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Доставка МакДональдз у Дніпрі: з яких кафе вже є доставка

Сьогодні 10:09
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У Дніпрі можна замовити доставку МакДональдз.

Новости Днепра про Доставка МакДональдз у Дніпрі: з яких кафе вже є доставка

Хоча заклади швидкого харчування в Дніпрі відкрилися ще 25 квітня, проте ажіотаж досі не спав. Поблизу кафе все ще збираються великі черги, особливо у обідній та вечірній час. 

У четвер, 4 травня, стало відомо, що нарешті запрацювала доставка в сервісі Glovo. Втім, поки що не зі всіх ресторанів, а тільки з трьох. 

Доставку можна замовити із закладів за такими адресами: 

  • проспект Героїв, 2в
  • ТЦ “Аполло”, вулиця Титова, 32а
  • ТЦ «ЦУМ», проспект Д. Яворницького, 52

Зауважимо, що заклади не працюють під час тривоги, тому і замовлення на доставку не приймають. 

Нагадаємо, МакДональдз у Дніпрі запрацював 25 квітня. З перших годин під закладами, які відкрили свої двері, зібралися дніпряни. Дехто чекав початку роботи ресторану з 5-ої ранку, а потім поблизу кафе збиралися кілометрові затори. 

На початку травня відкрилося ще два ресторани. 

Наразі працюють заклади на площі Старомостовій, Слобожанському проспекті, Гагаріна, Кондратюка, проспекті Героїв, проспекті Дмитра Яворницького та вулиці Титова. 

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Новости Днепра про Доставка МакДональдз у Дніпрі: з яких кафе вже є доставкаУкраїнська Новости Днепра про Доставка МакДональдз у Дніпрі: з яких кафе вже є доставкаРусский

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