В Днепре на Хмельницкого столкнулись Dacia и Daewoo: одна из машин перевернулась на крышу

На место аварии вызвали правоохранителей, они и будут устанавливать все обстоятельства ДТП.

Сегодня, 4 марта, в Днепре на перекрёстке проспекта Богдана Хмельницкого и улицы Победы произошла авария — там столкнулись Daewoo и Dacia, в результате чего последняя перевернулась на крышу.

Из Запорожья в Днепр можно добраться новым дневным поездом.

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