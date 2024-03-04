В Днепре на Хмельницкого столкнулись Dacia и Daewoo: одна из машин перевернулась на крышу

Сегодня, 4 марта, в Днепре на перекрёстке проспекта Богдана Хмельницкого и улицы Победы произошла авария — там столкнулись Daewoo и Dacia, в результате чего последняя перевернулась на крышу.
Об этом сообщает «Информатор».
По предварительной информации, никто не пострадал.
На место аварии вызвали правоохранителей, они и будут устанавливать все обстоятельства ДТП.
Отметим, движение на этом участке дороги затруднено.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на Строителей неизвестные облили машину, вероятно, кислотой: комментарий полиции.
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