В Днепре на Строителей неизвестные облили машину, вероятно, кислотой: комментарий полиции

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на кладбище поиздевались над могилой военного.

Мы обратились за комментарием по поводу этого инцидента в полицию.

На днях в Днепре произошел неприятный инцидент — на улице Строителей неизвестные облили машину, вероятно, кислотой.

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