В Днепре на Строителей неизвестные облили машину, вероятно, кислотой: комментарий полиции

На днях в Днепре произошел неприятный инцидент — на улице Строителей неизвестные облили машину, вероятно, кислотой.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
В результате на машине повреждено лакокрасочное покрытие.
Мы обратились за комментарием по поводу этого инцидента в полицию.
Журналисту dnepr.info сообщили, что факт зафиксирован, правоохранители устанавливают причастных лиц. Продолжается проверка.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на кладбище поиздевались над могилой военного.
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