У Дніпрі на Хмельницького зіткнулися Dacia та Daewoo: одна з автівок перекинулась на дах

Сьогодні, 4 березня, у Дніпрі на перехресті проспекту Богдана Хмельницького та вулиці Перемоги сталася аварія – там зіткнулись Daewoo та Dacia, внаслідок чого остання перекинулась на дах.
Про це повідомляє “Інформатор”.
За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.
На місце аварії викликали правоохоронців, вони і будуть встановлювати всі обставини ДТП.
Зазначимо, рух на цій ділянці дороги ускладнений.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Будівельників невідомі облили машину, ймовірно, кислотою: коментар поліції.
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