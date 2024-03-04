У Дніпрі на Хмельницького зіткнулися Dacia та Daewoo: одна з автівок перекинулась на дах

На місці ДТП працюють патрульні поліцейські.

Сьогодні, 4 березня, у Дніпрі на перехресті проспекту Богдана Хмельницького та вулиці Перемоги сталася аварія – там зіткнулись Daewoo та Dacia, внаслідок чого остання перекинулась на дах.

Про це повідомляє “Інформатор”.

За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

На місце аварії викликали правоохоронців, вони і будуть встановлювати всі обставини ДТП.

Зазначимо, рух на цій ділянці дороги ускладнений.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Будівельників невідомі облили машину, ймовірно, кислотою: коментар поліції.

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