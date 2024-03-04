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  • У Дніпрі на Хмельницького зіткнулися Dacia та Daewoo: одна з автівок перекинулась на дах

У Дніпрі на Хмельницького зіткнулися Dacia та Daewoo: одна з автівок перекинулась на дах

Сьогодні 15:37
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На місці ДТП працюють патрульні поліцейські.

Новости Днепра про У Дніпрі на Хмельницького зіткнулися Dacia та Daewoo: одна з автівок перекинулась на дах

Сьогодні, 4 березня, у Дніпрі на перехресті проспекту Богдана Хмельницького та вулиці Перемоги сталася аварія – там зіткнулись Daewoo та Dacia, внаслідок чого остання перекинулась на дах.

Про це повідомляє “Інформатор”.

Новости Днепра про У Дніпрі на Хмельницького зіткнулися Dacia та Daewoo: одна з автівок перекинулась на дах

За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

На місце аварії викликали правоохоронців, вони і будуть встановлювати всі обставини ДТП.

Новости Днепра про У Дніпрі на Хмельницького зіткнулися Dacia та Daewoo: одна з автівок перекинулась на дах

Новости Днепра про У Дніпрі на Хмельницького зіткнулися Dacia та Daewoo: одна з автівок перекинулась на дах

Зазначимо, рух на цій ділянці дороги ускладнений.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Будівельників невідомі облили машину, ймовірно, кислотою: коментар поліції.

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Новости Днепра про У Дніпрі на Хмельницького зіткнулися Dacia та Daewoo: одна з автівок перекинулась на дахУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі на Хмельницького зіткнулися Dacia та Daewoo: одна з автівок перекинулась на дахРусский

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