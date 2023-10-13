В Днепре на Авиационной затруднено движение: причина

Лучше выбрать альтернативный маршрут!

Сегодня, 13 октября, в Днепре на улице Авиационной произошла авария.

Об этом сообщает dnepr.info.

По предварительной информации, никто не пострадал. Сейчас на месте ДТП работают правоохранители.

На этом участке дороги сильно затруднено движение – учитывайте эту информацию во время поездок по городу, а лучше выберите другой маршрут!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на Гагарина произошла ужасная авария из-за «зеленого змея»: что с водителем.

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