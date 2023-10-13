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У Дніпрі на Авіаційній ускладнено рух: причина

Сьогодні 15:34
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Краще вибрати альтернативний маршрут!

Новости Днепра про У Дніпрі на Авіаційній ускладнено рух: причина

Сьогодні, 13 жовтня, у Дніпрі на вулиці Авіаційній сталася аварія.

Про це повідомляє dnepr.info.

За попередньою інформацією, ніхто не постраждав. Зараз на місці ДТП працюють правоохоронці.

На цій ділянці дороги сильно ускладнено рух – враховуйте цю інформацію під час поїздок містом, а краще виберіть інший маршрут!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Гагаріна сталася жахлива автотроща через «зеленого змія»: що з водієм.

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Новости Днепра про У Дніпрі на Авіаційній ускладнено рух: причинаУкраїнська

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