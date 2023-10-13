У Дніпрі на Авіаційній ускладнено рух: причина

Краще вибрати альтернативний маршрут!

Сьогодні, 13 жовтня, у Дніпрі на вулиці Авіаційній сталася аварія.

Про це повідомляє dnepr.info.

За попередньою інформацією, ніхто не постраждав. Зараз на місці ДТП працюють правоохоронці.

На цій ділянці дороги сильно ускладнено рух – враховуйте цю інформацію під час поїздок містом, а краще виберіть інший маршрут!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Гагаріна сталася жахлива автотроща через «зеленого змія»: що з водієм.

Читайте також:

Українська

Автор: