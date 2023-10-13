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  • В Днепре на Гагарина произошла ужасная авария из-за «зеленого змея»: что с водителем

В Днепре на Гагарина произошла ужасная авария из-за «зеленого змея»: что с водителем

Сегодня 13:37
просмотров

Вчера вечером, 12 октября, на проспекте Гагарина произошла ужасная авария.

Новости Днепра про В Днепре на Гагарина произошла ужасная авария из-за «зеленого змея»: что с водителем

Там водитель автомобиля Audi, вероятно, превысил безопасную скорость, не справился с управлением и выехал на тротуар, где врезался в забор. Обломки повредили еще один автомобиль, который проезжал в это время мимо.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.

К счастью, ни водитель Audi, ни другие участники дорожного движения не пострадали.

На место ДТП вызвали патрульных. Они обнаружили у водителя иномарки признаки опьянения, кроме того, в автомобиле была бутылка водки.

Мужчина сказал, что употреблял алкоголь уже после аварии, но от прохождения медосмотра в установленном законом порядке он отказался.

Патрульные составили на водителя материалы по ч. 4 ст. 130 (Употребление алкоголя водителем транспортного средства после ДТП до проведения медосмотра) и ч. 1 ст. 124 (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств) КУоАП.

Гражданина ждет суд.

Новости Днепра про В Днепре на Гагарина произошла ужасная авария из-за «зеленого змея»: что с водителем

Новости Днепра про В Днепре на Гагарина произошла ужасная авария из-за «зеленого змея»: что с водителем

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Новости Днепра про В Днепре на Гагарина произошла ужасная авария из-за «зеленого змея»: что с водителемУкраїнська Новости Днепра про В Днепре на Гагарина произошла ужасная авария из-за «зеленого змея»: что с водителемРусский

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