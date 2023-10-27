В Днепре мужчина убил знакомого: напал с ножом сзади

24 октября в полицию поступило сообщение об обнаружении тела 43-летнего мужчины с телесными повреждениями в одном из домов в Самарском районе.
Как выяснили правоохранители, к убийству причастен 49-летний местный житель. Между двумя мужчинами возник конфликт, в ходе которого подозреваемый избил потерпевшего, а затем схватил с подоконника нож и ударил его сзади. Чтобы скрыть следы преступления, фигурант унес с собой вещественные доказательства и скрывался от правоохранителей в другом районе города. Однако не долго – вскоре его посетили полицейские и сообщили о подозрении.
26 октября суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей. За совершенное ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Продолжается досудебное расследование.
Напомним, ранее мы писали, что в Кривом Роге в сквере неизвестный напал на подростка: накинул удавку на шею и ограбил.
Читайте также:
Автор:
Некоторые вузы Днепра и Кривого Рога признали такими, которые могут…
Сгоревший автомобиль стоит посреди двора в центре Днепра.
Админы канала предлагали полный спектр услуг: от оформления документов до…
В Днепре вандалы снова нацелились на лавочки.
Некоторые вузы Днепра и Кривого Рога признали такими, которые могут считаться "рисковыми".
Сгоревший автомобиль стоит посреди двора в центре Днепра.
Админы канала предлагали полный спектр услуг: от оформления документов до помощи с выездом за границу.
В Днепре вандалы снова нацелились на лавочки.
Из-за служебной халатности двух офицеров военная часть понесла 500 тысяч гривен убытков.
Произошло это вчера, 26 октября, около 18:00.
Парня, пропавшего в Кривом Роге, нашли на вокзале в Никополе, где он бродил с кошкой на руках.
«Бронь» не освобождает военнообязанного сотрудника от мобилизации, а лишь отсрочит срок, когда его могут вызвать повесткой в военкомат «Обновлять» бронь нужно раз в полгода.
Уровень опасности – первый, желтый.
Более 250 ящиков с табачными изделиями обнаружили правоохранители во время обыска в Днепре.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!