В Днепре мужчина убил знакомого: напал с ножом сзади

Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

24 октября в полицию поступило сообщение об обнаружении тела 43-летнего мужчины с телесными повреждениями в одном из домов в Самарском районе.

Как выяснили правоохранители, к убийству причастен 49-летний местный житель. Между двумя мужчинами возник конфликт, в ходе которого подозреваемый избил потерпевшего, а затем схватил с подоконника нож и ударил его сзади. Чтобы скрыть следы преступления, фигурант унес с собой вещественные доказательства и скрывался от правоохранителей в другом районе города. Однако не долго – вскоре его посетили полицейские и сообщили о подозрении.

26 октября суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей. За совершенное ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Продолжается досудебное расследование.

Напомним, ранее мы писали, что в Кривом Роге в сквере неизвестный напал на подростка: накинул удавку на шею и ограбил.

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