В Кривом Роге в сквере неизвестный напал на подростка: накинул удавку на шею и ограбил

Ужасный случай произошел в Кривом Роге в субботу, 21 октября.

Там в сквере на 44 квартале неизвестный напал сзади на 15-летнего мальчика, накинув ему удавку на шею. Подросток потерял сознание и упал на землю. Злоумышленник снял с подростка кроссовки и куртку, в которой были личные вещи, и сбежал.

Об этом сообщает издание “Свои. Кривой Рог”.

Когда парень пришел в себя, он подошел к прохожему и попросил вызвать скорую. Окровавленного подростка госпитализировали в реанимацию, ему наложили несколько швов на голове и позже перевели в травматологию.

В полиции по данному факту возбудили уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (Разбой) Уголовного кодекса Украины, следственные действия продолжаются.

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