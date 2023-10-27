У Дніпрі чоловік вбив знайомого: напав з ножем ззаду

За скоєне чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі.

24 жовтня до поліції надійшло повідомлення про виявлення тіла 43-річного чоловіка з тілесними ушкодженнями в одному із будинків у Самарському районі.

Як з’ясували правоохоронці, до вбивства причетний 49-річний місцевий житель. Між двома чоловіками виник конфлікт, у ході якого підозрюваний побив потерпілого, а потім схопив з підвіконня ніж і вдарив його ззаду. Щоб приховати сліди злочину, фігурант забрав з собою речові докази та переховувався від правоохоронців в іншому районі міста. Однак не довго – незабаром до нього завітали поліцейські та повідомили про підозру.

26 жовтня суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За скоєне йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кривому Розі у сквері невідомий напав на підлітка: накинув зашморг на шию та пограбував.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: