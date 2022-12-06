В Днепре мужчина принес в ресторан гранату и оставил ее под столом

Все произошло в ресторане «Bartolomeo», расположенном на Набережной Победы. Как рассказали работники заведения, охранник заметил под столом предмет, напоминающий гранату. Как выяснилось позже, снаряд здесь оставил один из посетителей. На место происшествия вызвали полицейских, задержавших мужчину. Об этом пишет телеграмм-канал «Днепр Оперативный. Война».
Откуда у посетителя была граната и зачем он оставил ее в ресторане – выяснят правоохранители.
Напомним, ранее днепровские нацгвардейцы изъяли у водителя на блокпоста целый арсенал оружия.
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Яна Юхименко
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