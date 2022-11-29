На блокпосту поблизу Дніпра гвардійці вилучили у водія цілий арсенал зброї

Дніпровські гвардійці затримали водіїв, які перевозили зброю.

Як повідомили в Нацгвардії, за минулий тиждень у дніпровських нацгвардійців був великий “улов”.

За тиждень на блокпостах Дніпропетровщини нацгвардійці разом з поліціянтами виявили 34 водія, які їздили без прав, трьох кермувальників в наркотичному сп’янінні та двох чоловіків, які перевозили з собою зброю.

Зокрема, на одному із блокпостів нацгвардійці зупинили чоловіка, який перевозив 54 патрони 5.45 мм, 2 гранати Ф1 та патрон 12.7 мм. На місце події викликали слідчих.

Також гвардійці виявили чоловіка, який віз в машині чималий арсенал зброї: гранату Ф1, РГД-5 та запал до неї, пістолет Макарова та повний магазин до нього з 8 патронами та три магазини – 90 набоїв 5.45 мм.

Проти обох водіїв відкрили кримінальні провадження.

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