Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • На блокпосту поблизу Дніпра гвардійці вилучили у водія цілий арсенал зброї

На блокпосту поблизу Дніпра гвардійці вилучили у водія цілий арсенал зброї

Сьогодні 17:37
просмотров

Дніпровські гвардійці затримали водіїв, які перевозили зброю.

Новости Днепра про На блокпосту поблизу Дніпра гвардійці вилучили у водія цілий арсенал зброї

Як повідомили в Нацгвардії, за минулий тиждень у дніпровських нацгвардійців був великий “улов”.

За тиждень на блокпостах Дніпропетровщини нацгвардійці разом з поліціянтами виявили 34 водія, які їздили без прав, трьох кермувальників в наркотичному сп’янінні та двох чоловіків, які перевозили з собою зброю.

Зокрема, на одному із блокпостів нацгвардійці зупинили чоловіка, який перевозив 54 патрони 5.45 мм, 2 гранати Ф1 та патрон 12.7 мм. На місце події викликали слідчих.

Також гвардійці виявили чоловіка, який віз в машині чималий арсенал зброї: гранату Ф1, РГД-5 та запал до неї, пістолет Макарова та повний магазин до нього з 8 патронами та три магазини – 90 набоїв 5.45 мм.

Проти обох водіїв відкрили кримінальні провадження.

Читайте також:

Новости Днепра про На блокпосту поблизу Дніпра гвардійці вилучили у водія цілий арсенал зброїУкраїнська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Круглі «вікна» зі змінними панелями: як виглядали перші «біг-борди» у Дніпрі
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:15
    Круглі «вікна» зі змінними панелями: як виглядали перші «біг-борди» у Дніпрі

    Величезні рекламні конструкції вздовж доріг здається були завжди. Але раніше…

    Головпоштамп у Дніпрі на Яворницького повернули державі
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:36
    Головпоштамп у Дніпрі на Яворницького повернули державі

    Будівлю Дніпровського головпоштампу на проспекті Яворницького зобов'язали повернути державі.

    Загубився та замерз: у парку Гагаріна в Дніпрі помітили домашнього кролика
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:55
    Загубився та замерз: у парку Гагаріна в Дніпрі помітили домашнього кролика

    У Дніпрі загубився домашній кролик.

    Шукають свідків: у Дніпрі на проспекті Гагаріна автобус збив жінку
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:36
    Шукають свідків: у Дніпрі на проспекті Гагаріна автобус збив жінку

    У Дніпрі шукають свідків ДТП, яка сталася поблизу торговельного центру…

    Наверх