На Днепропетровщине обесточены насосные станции одного из водоканалов: где нет воды

В Днепропетровской области все хорошо благодаря нашим силам ПВО! Но, к сожалению, есть попадания по энергетической инфраструктуре Украины. Поэтому возможны отключения света и в регионе.
Как отметил Николай Лукашук, председатель Днепропетровского областного совета, в настоящее время в области ситуация с работой объектов критической инфраструктуры контролируется. Обесточены насосные станции одного из пяти водоканалов, которые подчиняются Днепропетровскому областному совету. Нет воды в Солонянской громаде. Возобновление работы водоканала планируется в ближайшее время.
Относительно больниц – они работают в штатном режиме.
Если у вас дома нет света, воды, тепла – идите в Пункты незламності. Они развернуты в каждом районе Днепропетровщины, – отметил Лукашук.
Адреса Пунктов незламності можно посмотреть здесь.
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