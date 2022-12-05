На Днепропетровщине обесточены насосные станции одного из водоканалов: где нет воды

Сегодня российские войска снова нанесли массированный ракетный удар по Украине.

В Днепропетровской области все хорошо благодаря нашим силам ПВО! Но, к сожалению, есть попадания по энергетической инфраструктуре Украины. Поэтому возможны отключения света и в регионе.

Как отметил Николай Лукашук, председатель Днепропетровского областного совета, в настоящее время в области ситуация с работой объектов критической инфраструктуры контролируется. Обесточены насосные станции одного из пяти водоканалов, которые подчиняются Днепропетровскому областному совету. Нет воды в Солонянской громаде. Возобновление работы водоканала планируется в ближайшее время.

Относительно больниц – они работают в штатном режиме.

Если у вас дома нет света, воды, тепла – идите в Пункты незламності. Они развернуты в каждом районе Днепропетровщины, – отметил Лукашук.

Адреса Пунктов незламності можно посмотреть здесь.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: