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У Дніпрі чоловік приніс до ресторану гранату та залишив її під столом

Сьогодні 10:57
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У Дніпрі затримали невідомого, який залишив гранату під столом в ресторані.

Новости Днепра про У Дніпрі чоловік приніс до ресторану гранату та залишив її під столом

Усе сталося в ресторані “Bartolomeo”, який розташований на Набережній Перемоги. Як розповіли працівники закладу, охоронець помітив під столом предмет, який нагадував гранату. Як виявилося пізніше, снаряд тут залишив один із відвідувачів. На місце події викликали поліціянтів, які затримали чоловіка. Про це пише телеграм-канал “Днепр Оперативний. Война”.

Звідки у відвідувача була граната та навіщо він залишив її в ресторані – з’ясують правоохоронці.

Нагадаємо, раніше дніпровські нацгвардійці вилучили у водія на блокпосту цілий арсенал зброї.

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Новости Днепра про У Дніпрі чоловік приніс до ресторану гранату та залишив її під столомУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі чоловік приніс до ресторану гранату та залишив її під столомРусский

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