Будет ли работать электротранспорт в Днепре во вторник

В Днепре во вторник, 6 декабря, троллейбусные и трамвайные маршруты не будут работать.
Об этом сообщили в департаменте транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровского городского совета.
Причина – проблемы с энергоснабжением.
Все автобусные маршруты по направлениям электротранспорта дополнительно усилены.
В случае изменений об этом сообщат дополнительно.
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