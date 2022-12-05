Будет ли работать электротранспорт в Днепре во вторник

В случае изменений об этом сообщат дополнительно.

Об этом сообщили в департаменте транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровского городского совета.

В Днепре во вторник, 6 декабря, троллейбусные и трамвайные маршруты не будут работать.

Сегодня, 5 декабря, в Днепре и области действуют стабилизационные отключения.

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