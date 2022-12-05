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Будет ли работать электротранспорт в Днепре во вторник

Сегодня 16:48
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Новости Днепра про Будет ли работать электротранспорт в Днепре во вторник

В Днепре во вторник, 6 декабря, троллейбусные и трамвайные маршруты не будут работать.

Об этом сообщили в департаменте транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровского городского совета.

Причина – проблемы с энергоснабжением.

Все автобусные маршруты по направлениям электротранспорта дополнительно усилены.

В случае изменений об этом сообщат дополнительно.

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