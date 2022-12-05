Из-за атаки рф в Днепре и области – снова экстренные отключения света

Напомним, ранее мы писали, будет ли работать электротранспорт в Днепре во вторник.

Просим набраться терпения и сохранять спокойствие. Мы вернемся к стабилизационным графикам, как только ситуация в энергосистеме стабилизируется, — отметили энергетики.

Графики стабилизационных отключений пока не действуют!

Об этом сообщает ДТЭК «Днепровские электросети».

Поэтому в Днепре и области снова применены экстренные отключения света.

Сегодня, 5 декабря, россияне снова нанесли по Украине массированный ракетный удар.

В Днепропетровской области с 19 ноября ищут двух несовершеннолетних школьников.

В Днепре и области в 12.47 объявили воздушную тревогу.

Сегодня российские войска снова нанесли массированный ракетный удар по Украине.

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