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Из-за атаки рф в Днепре и области – снова экстренные отключения света

Сегодня 18:48
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Сегодня, 5 декабря, россияне снова нанесли по Украине массированный ракетный удар.

Новости Днепра про Из-за атаки рф в Днепре и области – снова экстренные отключения света

Поэтому в Днепре и области снова применены экстренные отключения света.

Об этом сообщает ДТЭК «Днепровские электросети».

Графики стабилизационных отключений пока не действуют!

Просим набраться терпения и сохранять спокойствие. Мы вернемся к стабилизационным графикам, как только ситуация в энергосистеме стабилизируется, — отметили энергетики.

Новости Днепра про Из-за атаки рф в Днепре и области – снова экстренные отключения света

Напомним, ранее мы писали, будет ли работать электротранспорт в Днепре во вторник.

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Новости Днепра про Из-за атаки рф в Днепре и области – снова экстренные отключения светаУкраїнська Новости Днепра про Из-за атаки рф в Днепре и области – снова экстренные отключения светаРусский

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