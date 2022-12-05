Из-за атаки рф в Днепре и области – снова экстренные отключения света

Поэтому в Днепре и области снова применены экстренные отключения света.
Об этом сообщает ДТЭК «Днепровские электросети».
Графики стабилизационных отключений пока не действуют!
Просим набраться терпения и сохранять спокойствие. Мы вернемся к стабилизационным графикам, как только ситуация в энергосистеме стабилизируется, — отметили энергетики.
Напомним, ранее мы писали, будет ли работать электротранспорт в Днепре во вторник.
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