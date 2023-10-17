В Днепре мужчина прыгнул с парапета: он умер в «скорой»

В воскресенье, 15 октября, в Днепре на улице Архитектора Олега Петрова (ранее – Чернышевского) произошел ужасный случай. Там мужчина прыгнул с парапета.
Об этом сообщили местные Telegram-каналы.
Отмечается, что мужчину забрала «скорая», но по дороге в больницу он умер.
Мы обратились за комментарием в полицию.
Журналисту dnepr.info подтвердили факт происшествия. И сообщили, что личность погибшего установили – это 37-летний местный житель. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.
Напомним, ранее мы писали, что в Киеве 12-летняя девушка выпрыгнула из окна: это уже 5 самоубийство подростков в городе за октябрь.
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