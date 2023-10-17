В Днепре мужчина прыгнул с парапета: он умер в «скорой»

Журналисту dnepr.info подтвердили факт происшествия. И сообщили, что личность погибшего установили – это 37-летний местный житель. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Мы обратились за комментарием в полицию.

Отмечается, что мужчину забрала «скорая», но по дороге в больницу он умер.

Об этом сообщили местные Telegram-каналы.

В воскресенье, 15 октября, в Днепре на улице Архитектора Олега Петрова (ранее – Чернышевского) произошел ужасный случай. Там мужчина прыгнул с парапета.

Погибшему было 37 лет.

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