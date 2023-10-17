У Дніпрі чоловік стрибнув з парапету: він помер у “швидкій”

У неділю, 15 жовтня, у Дніпрі на вулиці Архітектора Олега Петрова (раніше – Чернишевського) стався жахливий випадок. Там чоловік стрибнув з парапету.
Про це повідомили місцеві Telegram-канали.
Зазначається, що чоловіка забрала швидка, але по дорозі до лікарні він помер.
Ми звернулися за коментарем до поліції.
Журналісту dnepr.info підтвердили факт події. Та повідомили, що особу загиблого встановили – це 37-річний місцевий житель.
Правоохоронці з’ясовують всі обставини події.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Києві 12-річна дівчина вистрибнула з вікна: це вже 5 самогубство підлітків у місті за жовтень.
Читайте також:
Автор:
Потрібна ваша допомога!
Чоловік досить дивно віддячив своїй знайомій, яка прихистила його у…
На Прикарпатті рятували туриста із Дніпра, який через негоду застряг…
У Дніпрі та області підрахували, як змінилися ціни на харчі,…