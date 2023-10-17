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У Дніпрі чоловік стрибнув з парапету: він помер у “швидкій”

Сьогодні 13:00
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Загиблому було 37 років.

Новости Днепра про У Дніпрі чоловік стрибнув з парапету: він помер у

У неділю, 15 жовтня, у Дніпрі на вулиці Архітектора Олега Петрова (раніше – Чернишевського) стався жахливий випадок. Там чоловік стрибнув з парапету.

Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

Зазначається, що чоловіка забрала швидка, але по дорозі до лікарні він помер.

Ми звернулися за коментарем до поліції.

Журналісту dnepr.info підтвердили факт події. Та повідомили, що особу загиблого встановили – це 37-річний місцевий житель.
Правоохоронці з’ясовують всі обставини події.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Києві 12-річна дівчина вистрибнула з вікна: це вже 5 самогубство підлітків у місті за жовтень.

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