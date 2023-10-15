Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В Киеве 12-летняя девушка выпрыгнула из окна: это уже 5 самоубийство подростков в городе за октябрь

В Киеве 12-летняя девушка выпрыгнула из окна: это уже 5 самоубийство подростков в городе за октябрь

Сегодня 20:24
просмотров

В городе Киев 12-летняя девушка совершила самоубийство.

Новости Днепра про В Киеве 12-летняя девушка выпрыгнула из окна: это уже 5 самоубийство подростков в городе за октябрь

Трагедия произошла сегодня на улице Николая Гулака.

Девушка выпрыгнула из окна 22 этажа.

Ранее, 9 октября, две киевлянки 2006 и 2005 годов рождения выпрыгнули из 15-го окна многоэтажки.

Также 2 октября возведенные брат и сестра прыгнули с 24 этажа. Молодые люди даже вели запись своего суицида в ТикТок.

В чем причина волны самоубийств не установлена.

Напоминаем, что если у вас есть какие-то психологические проблемы, всегда следует обратиться к специалистам. Также круглосуточно работают телефоны доверия.

Читайте также:

 

Новости Днепра про В Киеве 12-летняя девушка выпрыгнула из окна: это уже 5 самоубийство подростков в городе за октябрьУкраїнська Новости Днепра про В Киеве 12-летняя девушка выпрыгнула из окна: это уже 5 самоубийство подростков в городе за октябрьРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Украине заблокируют популярный сервис для соцсетей Linktree
Новости Украины
Сегодня 15:59
В Украине заблокируют популярный сервис для соцсетей Linktree

В Украине будут блокировать популярный сервис Linktree для Instagram и…

Смертельное ДТП на Днепропетровщине: Volkswagen врезался в частный дом
Новости Днепра
Сегодня 14:30
Смертельное ДТП на Днепропетровщине: Volkswagen врезался в частный дом

Сегодня в городе Павлоград Днепропетровской области произошло смертельное ДТП.

На Днепропетровщине мужчина выстрелил в собаку на глазах у детей
Новости Днепра
Сегодня 13:57
На Днепропетровщине мужчина выстрелил в собаку на глазах у детей

В городе Кривой Рог мужчина выстрелил в дворовую собаку из…

Некоторых студентов могут мобилизировать — Минобразования
Новости Украины
Вчера 16:56
Некоторых студентов могут мобилизировать — Минобразования

Речь идет о небольшой группе студентов из вузов.

Последние новости

Враг сегодня обстреливал Днепропетровщину: 1900 семей остались без света
Враг сегодня обстреливал Днепропетровщину: 1900 семей остались без света

Сегодня враг снова терроризировал мирные общины Днепропетровщины.

Сегодня 19:17
4
просмотров
В Днепре рецидивист украл старенький «ВАЗ», чтобы «покататься» по городу
В Днепре рецидивист украл старенький «ВАЗ», чтобы «покататься» по городу

В Днепре 21-летний мужчина был задержан за угон автомобиля "ВАЗ 21013".

Сегодня 18:17
5
просмотров
Двое сотрудников ФК «Кривбасс» отказались возвращаться в Украину после выезда в Швецию
Двое сотрудников ФК «Кривбасс» отказались возвращаться в Украину после выезда в Швецию

Два сотрудника женского ФК "Кривбасс" отказались возвращаться в Украину после выездного матча в Швеции.

Сегодня 17:06
5
просмотров
Как устроены укрытия в садах Днепра — проверка дежурной по городу
Как устроены укрытия в садах Днепра — проверка дежурной по городу

Это важно!

Сегодня 17:00
3
просмотров
Бодибилдерша из Днепропетровщины стала чемпионкой в ​​турнире «Арнольд классик»
Бодибилдерша из Днепропетровщины стала чемпионкой в ​​турнире «Арнольд классик»

Спортсменка из города Кривой Рог Любовь Попова завоевала две "золотые" медали на престижном турнире.

Сегодня 16:48
2
просмотров
В Украине заблокируют популярный сервис для соцсетей Linktree
В Украине заблокируют популярный сервис для соцсетей Linktree

В Украине будут блокировать популярный сервис Linktree для Instagram и других соцсетей.

Сегодня 15:59
4
просмотров
Смертельное ДТП на Днепропетровщине: Volkswagen врезался в частный дом
Смертельное ДТП на Днепропетровщине: Volkswagen врезался в частный дом

Сегодня в городе Павлоград Днепропетровской области произошло смертельное ДТП.

Сегодня 14:30
3
просмотров
На Днепропетровщине мужчина выстрелил в собаку на глазах у детей
На Днепропетровщине мужчина выстрелил в собаку на глазах у детей

В городе Кривой Рог мужчина выстрелил в дворовую собаку из пистолета на глазах у детей.

Сегодня 13:57
4
просмотров
В Днепре возле Мануиловского пляжа нашли тело утопленника
В Днепре возле Мануиловского пляжа нашли тело утопленника

В реке Днепр возле пляжа "Мануиловский" нашли тело человека.

Сегодня 12:53
4
просмотров
На Днепропетровщине в пожаре в квартире погибла женщина
На Днепропетровщине в пожаре в квартире погибла женщина

Пожар произошел на улице Эдуарда Фукса в городе Кривой Рог.

Сегодня 11:39
3
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх