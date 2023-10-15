В Киеве 12-летняя девушка выпрыгнула из окна: это уже 5 самоубийство подростков в городе за октябрь

Трагедия произошла сегодня на улице Николая Гулака.
Девушка выпрыгнула из окна 22 этажа.
Ранее, 9 октября, две киевлянки 2006 и 2005 годов рождения выпрыгнули из 15-го окна многоэтажки.
Также 2 октября возведенные брат и сестра прыгнули с 24 этажа. Молодые люди даже вели запись своего суицида в ТикТок.
В чем причина волны самоубийств не установлена.
Напоминаем, что если у вас есть какие-то психологические проблемы, всегда следует обратиться к специалистам. Также круглосуточно работают телефоны доверия.
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Козенко Антон
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