В Днепре мужчина хотел выпрыгнуть из окна 9-го этажа

Отмечается, что днепряне вызвали на место правоохранителей и пытались предотвратить трагедию. На видео, опубликованном в сети, слышно, как люди кричат мужчине «Не прыгай».

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Там мужчина хотел выпрыгнуть из окна 9-го этажа.

Ужасный инцидент произошел в воскресенье, 17 декабря, на Слобожанском проспекте.

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