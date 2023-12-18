У Дніпрі чоловік хотів вистрибнути з вікна 9-го поверху

Там чоловік хотів вистрибнути з вікна 9-го поверху.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Зазначається, що дніпряни викликали на місце правоохоронців та намагалися запобігти трагедії. На відео, яке опублікували у мережі, чути, як люди кричать чоловіку “Не стрибай”.
На місце прибула поліція, чоловіка вдалося врятувати.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі п’яна 17-річна дівчина впала з балкона: що з нею.
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