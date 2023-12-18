У Дніпрі чоловік хотів вистрибнути з вікна 9-го поверху

Жахливий інцидент стався у неділю, 17 грудня, на Слобожанському проспекті.

Там чоловік хотів вистрибнути з вікна 9-го поверху.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Зазначається, що дніпряни викликали на місце правоохоронців та намагалися запобігти трагедії. На відео, яке опублікували у мережі, чути, як люди кричать чоловіку “Не стрибай”.

На місце прибула поліція, чоловіка вдалося врятувати.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі п’яна 17-річна дівчина впала з балкона: що з нею.

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