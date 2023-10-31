В Днепре многие жители остались без воды: причина и когда ее вернут

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре в ноябре не будет газа: адреса.

Ремонтные работы и восстановление водоснабжения запланированы на завтра.

Кроме того, для проведения работ на внутридомовых сетях прекращено водоснабжение ул. Городского Леса, 49, 51.

Об этом сообщили в КП «Днепрводоканал».

Сегодня, 31 октября, в Днепре многие жители остались без воды.

По Днепру катается микроавтобус с шаурмой.

В Днепре задержали директора кладбища за продажу мест для захоронений.

Аэропорт в Днепре заберут у бизнесмена Игоря Коломойского.

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Как улицы Днепра выглядят в преддверии Хэллоуина: в центре появились ведьмы, дементоры и тыквы для Барби (ФОТО) Хеллоуин ежегодно отмечается в ночь 31 октября. Ранее это был праздник древних кельтов и означал он сбор урожая. Также в этот день чтили память предков. Согласно легендам, в это время на землю возвращались души умерших и разная нечисть, а жившие… 4 просмотров

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