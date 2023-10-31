В Днепре многие жители остались без воды: причина и когда ее вернут

Сегодня, 31 октября, в Днепре многие жители остались без воды.
Причина – проведение аварийных работ.
Об этом сообщили в КП «Днепрводоканал».
Итак, прекращено водоснабжение:
Кроме того, для проведения работ на внутридомовых сетях прекращено водоснабжение ул. Городского Леса, 49, 51.
Водоснабжение обещают возобновить в течение дня.
Обновлено: из-за течения водопровода на ул. Королевы Елизаветы II прекращено водоснабжение:
Ремонтные работы и восстановление водоснабжения запланированы на завтра.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре в ноябре не будет газа: адреса.
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