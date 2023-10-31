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В Днепре многие жители остались без воды: причина и когда ее вернут

Сегодня 14:09
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Новости Днепра про В Днепре многие жители остались без воды: причина и когда ее вернут

Сегодня, 31 октября, в Днепре многие жители остались без воды.

Причина – проведение аварийных работ.

Об этом сообщили в КП «Днепрводоканал».

Итак, прекращено водоснабжение:

  • ул. Тихая,
  • ул. Симеизская,
  • ул. И. Пулюя,
  • ул. Глуховская,
  • ул. Кравченко,
  • ул. Каневская,
  • ул. Динника,
  • ул. Самарчуцкая,
  • ул. Пригородная,
  • ул. Самарская,
  • ул. Собинова,
  • ул. Подольская,
  • ул. Прапорная,
  • ул. Временная,
  • ул. Юрьевская,
  • ул. Магнитная,
  • ул. Шостинская,
  • ул. Запорожская,
  • ул. Горнорудная.
  • ул. Яровой,
  • ул. Староигренская,
  • ул. Ярославны,
  • ул. Радиальная,
  • просп. П. Калнышевского,29-61.
  • ул. Гарина,
  • ул. Гайсинская,
  • ул. Славянская,
  • ул. Дорожная,
  • ул. Камская,
  • ул. Мира,
  • ул. Ереванская,
  • ул. Радостная,
  • ул. Генерала Капустянского,
  • ул. Новогодняя,
  • больницы Космическая (все медицинские учреждения в этом районе).

Кроме того, для проведения работ на внутридомовых сетях прекращено водоснабжение ул. Городского Леса, 49, 51.

Водоснабжение обещают возобновить в течение дня.

Обновлено: из-за течения водопровода на ул. Королевы Елизаветы II прекращено водоснабжение:

  • ул. Харьковская, 8а,
  • ул. Королевы Елизаветы II, 7М.
  • ул. Коцюбинского, 1.

Ремонтные работы и восстановление водоснабжения запланированы на завтра.

Новости Днепра про В Днепре многие жители остались без воды: причина и когда ее вернут

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре в ноябре не будет газа: адреса.

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