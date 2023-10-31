В Днепре в ноябре не будет газа: адреса

Об этом говорится в сообщении Днепровского филиала «Газсети» на Facebook.
В ноябре в Днепре будут производиться ремонтные работы на системе газоснабжения. Поэтому часть потребителей временно останется без газа.
Так, газа не будет с 1 по 2 ноября по адресу улица Александра Галича, 2д, 2к и 19б. Также будет отключено голубое топливо 7 ноября по адресу улица Орловская, 24 и 24а.
Газовики просят предоставить доступ к газифицированным помещениям во время ремонтных работ. Голубое топливо вернут, как только завершатся ремонтные работы.
В «Газсетях» напомнили, что ремонтные работы проводят за средства, которые потребители платят за распределение раза, поэтому днепрян призывают своевременно платить коммунальные платежи.
Оплачивать услуги по распределению голубого топлива бытовые клиенты Днепровского филиала ООО «Газораспределительные сети Украины» должны ежемесячно до 20 числа по следующим реквизитам:
ДНЕПРОВСКИЙ ФИЛИАЛ ООО «ГАЗОРОЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ УКРАИНЫ»
код ЕГРПОУ 45087207
п/с UA463054820000026037301034216 в АО «Ощадбанк»
В назначении платежа следует обязательно указать ФИО плательщика, лицевой счет и адрес газифицированного домовладения. Личные счета клиентов Днепровского филиала «Газсети» остаются неизменными. Они десятизначны и начинаются на 0310.
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