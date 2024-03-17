В Днепре маршрутка столкнулась с легковушкой, а затем протаранила припаркованный автомобиль

Об этом сообщает Telegram-канал «Днепр Оперативный».
Видео момента столкновения попало на камеры видеонаблюдения.
Водитель автомобиля Skoda выезжал на проезжую часть, в это время по своей полосе двигалась маршрутка №107.
После столкновения оба транспортных средства стали неуправляемыми и вместе въехали в припаркованную рядом легковушку.
Инцидент произошел возле Храма в честь Святых Мучениц Веры, Надежды, Любви и матери их Софии.
Сегодня мы писали о ДТП на улице Передовая.
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