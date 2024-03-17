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  • У Дніпрі маршрутка зіткнулася з легковиком, а потім протаранила припарковану автівку

У Дніпрі маршрутка зіткнулася з легковиком, а потім протаранила припарковану автівку

Сьогодні 14:11
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Сьогодні у Дніпрі на вулиці Марії Лисиченко сталася серйозна ДТП.

Про це повідомляє Telegram-канал “Дніпро Оперативний”.

Відео моменту зіткнення потрапило на камери відеоспостереження.

Водій автомобіля Skoda виїжджав на проїзну частину, в цей час по своїй полосі рухалася маршрутка №107.

Після зіткнення обидва транспортні засоби стали некерованими і разом в’їхали у припаркований поряд легковик.

Інцидент трапився біля Храму на честь Святих Мучениць Віри, Надії, Любові та матері їх Софії.

Сьогодні ми писали про ДТП на вулиці Передова.

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