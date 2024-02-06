В Днепре ко Дню влюбленных можно купить яблоко-валентинку: цена шокирует

Уже скоро – День влюбленных.

Многие привыкли дарить на этот праздник своим близким подарочки – какие-то сладости, бумажные валентинки и т.д.

Супермаркеты Днепра также готовятся к празднику – в их ассортименте множество вариантов подарков. Так, например, «Варус» предлагает купить яблоко-валентинку.

На этикетке отмечено, что яблоко выращено в Польше, срок его годности – 3 месяца.

Цена такой валентинки – 44,90 за штуку. Это недешево, ведь килограмм яблок в среднем стоит 25-30 грн.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре напомнили, как выглядела Соборная гора, где несколько веков назад появился Екатеринослав.

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