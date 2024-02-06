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  • В Каменском неизвестные напали с кастетом и молотком на общественного деятеля: правоохранители ищут свидетелей

В Каменском неизвестные напали с кастетом и молотком на общественного деятеля: правоохранители ищут свидетелей

Сегодня 10:52
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Новости Днепра про В Каменском неизвестные напали с кастетом и молотком на общественного деятеля: правоохранители ищут свидетелей

4 февраля в Каменском среди бела дня неизвестные напали с кастетом и молотком на 37-летнего общественного деятеля Александра Олейника.

О нападении мужчина рассказал в соцсети, также он обратился с заявлением в полицию.

Сначала правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 125 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное легкое телесное повреждение). Позже пострадавший предоставил в орган досудебного расследования удостоверение общественного деятеля. В связи с этим следователи переквалифицировали уголовное производство со ст. 125 на ч. 2 ст. 350 (угроза или насилие в отношении должностного лица или гражданина, исполняющего общественный долг) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас правоохранители разыскивают свидетелей нападения на мужчину. Поэтому, если вы что-нибудь знаете или видели, обратитесь, пожалуйста, за номерами: 068 973 46 22, 098 874 01 19, 067 511 46 15 или 102.

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине столкнулись «ЗАЗ» и Daewoo: полиция ищет свидетелей ДТП.

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Новости Днепра про В Каменском неизвестные напали с кастетом и молотком на общественного деятеля: правоохранители ищут свидетелейУкраїнська Новости Днепра про В Каменском неизвестные напали с кастетом и молотком на общественного деятеля: правоохранители ищут свидетелейРусский

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