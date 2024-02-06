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У Дніпрі до Дня закоханих можна купити яблуко-валентинку: ціна шокує

Сьогодні 11:52
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Уже скоро - День закоханих.

Новости Днепра про У Дніпрі до Дня закоханих можна купити яблуко-валентинку: ціна шокує

Багато хто звик дарувати на це свято своїм близьким подаруночки – якісь солодощі, паперові валентинки тощо.

Супермаркети Дніпра також готуються до свята – в їхньому асортименті безліч варіантів подарунків. Так, наприклад, “Варус” пропонує купити яблуко-валентинку.

На етикетці зазначено, що яблуко вирощено в Польщі, термін його придатності – 3 місяці.

Новости Днепра про У Дніпрі до Дня закоханих можна купити яблуко-валентинку: ціна шокує

Ціна такої валентинки – 44,90 за штуку. Зазначимо, що це недешево, адже кілограм яблук в середньому коштує 25-30 грн.

Новости Днепра про У Дніпрі до Дня закоханих можна купити яблуко-валентинку: ціна шокує

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі нагадали, як виглядала Соборна гора, де декілька століть тому з’явився Катеринослав.

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Новости Днепра про У Дніпрі до Дня закоханих можна купити яблуко-валентинку: ціна шокуєУкраїнська

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