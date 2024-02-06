У Дніпрі до Дня закоханих можна купити яблуко-валентинку: ціна шокує

Уже скоро - День закоханих.

Багато хто звик дарувати на це свято своїм близьким подаруночки – якісь солодощі, паперові валентинки тощо.

Супермаркети Дніпра також готуються до свята – в їхньому асортименті безліч варіантів подарунків. Так, наприклад, “Варус” пропонує купити яблуко-валентинку.

На етикетці зазначено, що яблуко вирощено в Польщі, термін його придатності – 3 місяці.

Ціна такої валентинки – 44,90 за штуку. Зазначимо, що це недешево, адже кілограм яблук в середньому коштує 25-30 грн.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі нагадали, як виглядала Соборна гора, де декілька століть тому з’явився Катеринослав.

Читайте також:

Українська

Автор: