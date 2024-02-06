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В Днепре напомнили, как выглядела Соборная гора, где несколько веков назад появился Екатеринослав.

Сегодня 11:27
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Территории, которые сейчас считаются центральной частью Днепра, несколько веков назад были Соборной горой.

Новости Днепра про В Днепре напомнили, как выглядела Соборная гора, где несколько веков назад появился Екатеринослав.

Исследователи Днепра напомнили о гравюре, где изображена Соборная гора – первый холм центральной части города. Фотографию опубликовали в сообществе «Екатеринослав — Днепропетровск».

Если посмотреть на гравюру, то не сразу поймешь, что на ней изображен Екатеринослав, который был предком современного Днепра. Соборной горой называли холм, где вскоре появился Нагорный район. Горой его прозвали жители казацкой слободы Половица, которые жили у реки.

Соборным холм стали называть после того, как по приказу Екатерины II в 1787 году здесь заложили первые камни будущего Спасо-Преображенского кафедрального собора. Это событие считается официальным началом основания Екатеринослава.

Самая высокая точка на ней – Преображенский собор, рядом Земская больница (сейчас – больница Мечникова). И поскольку подъем на гору был крутым и тяжелым, то местные жители называли застройку у реки – нижним городом, а город на горе – верхним, – рассказывает исследовательница города Елена Присягина.

Все изменилось, когда Екатеринославом руководил Андрей Фабр. Он приказал сделать срез горы и обустроить проспект. Однако, это была не простая задача. К примеру, угол горы к горному училищу делали так: сначала пахали землю, а затем с помощью лошадей и досок на цепях счесывали лишнюю землю.

Таким образом город воссоединился и приобрел современный вид.

У реки на фото можно увидеть Успенский храм, а с правой стороны – Троицкий собор.

Новости Днепра про В Днепре напомнили, как выглядела Соборная гора, где несколько веков назад появился Екатеринослав.

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Новости Днепра про В Днепре напомнили, как выглядела Соборная гора, где несколько веков назад появился Екатеринослав.Українська Новости Днепра про В Днепре напомнили, как выглядела Соборная гора, где несколько веков назад появился Екатеринослав.Русский

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