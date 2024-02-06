У Дніпрі нагадали, як виглядала Соборна гора, де декілька століть тому з’явився Катеринослав

Дослідники Дніпра нагадали про гравюру, де зображена Соборна гора – перший пагорб центральної частини міста. Світлину опублікували у спільноті “Катеринослав – Дніпропетровськ”.
Якщо подивитися на гравюру, то не відразу зрозумієш, що на ній зображений Катеринослав, який був пращуром сучасного Дніпра. Соборною горою називали пагорб, де згодом з’явився Нагірний район. Горою місцину прозвали мешканці козацької слободи Половиця, які жили біля річки.
Соборним пагорб почали називати після того, як за наказом Катерини II у 1787 році тут заклали перші камері майбутнього Спасо-Преображенського кафедрального собору. Ця подія вважається офіційним початком заснування Катеринослава.
Найвища точка на ній – Преображенський собор, поруч Земська лікарня (зараз – лікарня Мечникова). І позаяк підйом на гору був крутим та важким, то місцеві мешканці називали забудову біля річки – нижнім містом, а місто на горі – верхнім, – розповідає дослідниця міста Олена Присягіна.
Біля річки на фото можна побачити Успенський храм, а з правої сторони – Троїцький собор.
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