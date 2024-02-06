Воює добровольцем з 19 років: у Дніпрі рятують захисника, який підірвався на ворожій міні - Днепр Инфо
Воює добровольцем з 19 років: у Дніпрі рятують захисника, який підірвався на ворожій міні
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Сегодня 10:33

У Дніпрі рятували 25-річного чоловіка, який підірвався на ворожій міні.

Новости Днепра про Воює добровольцем з 19 років: у Дніпрі рятують захисника, який підірвався на ворожій міні

25-річний Михайло родом з Донецької області, але у 2021 переїхав до Дніпра. Боронить Україну з 19 років, долучившись до війська як доброволець. За півроку до початку повномасштабної війни звільнився зі служби та оселився разом з дівчиною Ліною, з якою познайомився у Дніпрі. Пара думала одружитися, але цивільне життя Михайла тривало недовго. 

Після повномасштабного вторгнення в перший день добіг до військкомату, відстояв чергу та записався до ЗСУ. Нещодавно під Кліщіївкою Донецької області одержав важке поранення, підірвавшись на ворожій міні.

Втрачаючи кров, був доправлений до лікарні Мечникова без лівої гомілки. Після приходу до тями, позитив полився з його вуст. Каже: добре, що тільки ногу відірвало, а не статевий орган, бо тепер точно будуть діти та щастя. В мене зосталось багато любові, я хочу її розтратити», – розповів головний лікар одного із медзакладів Дніпра.

Нагадаємо, раніше ми писали, як жителям Дніпра зареєструватися та записатися до лікаря через сайт Helsi: інструкція.

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Новости Днепра про Воює добровольцем з 19 років: у Дніпрі рятують захисника, який підірвався на ворожій мініУкраїнська Новости Днепра про Воює добровольцем з 19 років: у Дніпрі рятують захисника, який підірвався на ворожій мініРусский

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