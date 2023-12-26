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В Днепре ГСЧС-ники спасли мужчину из горящей квартиры

Сегодня 08:29
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Пострадавшему госпитализация не понадобилась.

Новости Днепра про В Днепре ГСЧС-ники спасли мужчину из горящей квартиры

В понедельник, 25 декабря, в 19:02 на линию «101» сообщили о пожаре в девятиэтажном жилом доме на улице Илларионовская.

Прибыв на место, спасатели выяснили, что в квартире на шестом этаже горят вещи домашнего обихода на общей площади 20 кв. м.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

ГСЧС-ники спасли из горящей квартиры 37-летнего мужчину. Пострадавшему госпитализация не понадобилась.

В 19:30 возгорание ликвидировали.

К тушению пожара привлекли 7 спасателей и 3 единицы пожарно-спасательной техники.

Напомним, ранее мы писали, что вблизи Днепра в частном доме во время тушения пожара нашли тело мужчины.

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