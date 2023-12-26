В Днепре ГСЧС-ники спасли мужчину из горящей квартиры

В понедельник, 25 декабря, в 19:02 на линию «101» сообщили о пожаре в девятиэтажном жилом доме на улице Илларионовская.
Прибыв на место, спасатели выяснили, что в квартире на шестом этаже горят вещи домашнего обихода на общей площади 20 кв. м.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.
ГСЧС-ники спасли из горящей квартиры 37-летнего мужчину. Пострадавшему госпитализация не понадобилась.
В 19:30 возгорание ликвидировали.
К тушению пожара привлекли 7 спасателей и 3 единицы пожарно-спасательной техники.
Напомним, ранее мы писали, что вблизи Днепра в частном доме во время тушения пожара нашли тело мужчины.
Читайте также:
Александра Лучка
Автор:
В Украине родители новорожденных получают «пакунок малюка» в который входят…
Новый год в Днепре будет весенним.
Вчера, 25 декабря, Кабмин внес в Раду законопроект №10378 «О…
Еще есть время зарядить телефон!
В Украине родители новорожденных получают «пакунок малюка» в который входят необходимые для ребенка вещи в первые месяцы после рождения: подгузники, пеленки, одежда, полотенца и т.п. Если в роддоме родители не получают такой беби-бокс, то они могут обратиться за получением материальной…
Новый год в Днепре будет весенним.
Варшава – это город, где можно найти разнообразные гастрономические приключения. Независимо от того, турист вы, студент или просто ищете место для вкусного обеда без больших затрат, Варшава предлагает множество заведений, которые удовлетворят ваши кулинарные потребности, не обременяя кошелек.
Марганецкий водоканал планирует потратить более 640 тысяч гривен на сладкие подарки.
Вчера, 25 декабря, Кабмин внес в Раду законопроект №10378 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы».
Единственное место в Украине, где легализовано левостороннее движение, находится на части маршрута криворожского метротрама.
Вероятно, корабль перевозил дроны Shahed-136.
Еще есть время зарядить телефон!
На Днепропетровщине до сих пор существует более полутысячи церквей, которые принадлежат УПЦ МП.
ДТЭК анонсировал отключение света в пригороде Днепра.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!