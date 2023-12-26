У Дніпрі ДСНС-ники врятували чоловіка з палаючої квартири

Постраждалому госпіталізація не знадобилася.

У понеділок, 25 грудня, о 19:02 на лінію «101» повідомили про пожежу в дев’ятиповерховому житловому будинку на вулиці Іларіонівська.

Прибувши на місце, рятувальники з’ясували, що в квартирі на шостому поверсі горять речі домашнього вжитку на загальній площі 20 кв. м.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.

ДСНС-ники врятували з палаючої квартири 37-річного чоловіка. Постраждалому госпіталізація не знадобилася.

О 19:30 займання ліквідували.

До гасіння пожежі залучили 7 рятувальників та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що поблизу Дніпра в приватному будинку під час гасіння пожежі знайшли тіло чоловіка.

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