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У Дніпрі ДСНС-ники врятували чоловіка з палаючої квартири

Сьогодні 08:29
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Постраждалому госпіталізація не знадобилася.

Новости Днепра про У Дніпрі ДСНС-ники врятували чоловіка з палаючої квартири

У понеділок, 25 грудня, о 19:02 на лінію «101» повідомили про пожежу в дев’ятиповерховому житловому будинку на вулиці Іларіонівська.

Прибувши на місце, рятувальники з’ясували, що в квартирі на шостому поверсі горять речі домашнього вжитку на загальній площі 20 кв. м.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.

ДСНС-ники врятували з палаючої квартири 37-річного чоловіка. Постраждалому госпіталізація не знадобилася. 

О 19:30 займання ліквідували.

До гасіння пожежі залучили 7 рятувальників та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що поблизу Дніпра в приватному будинку під час гасіння пожежі знайшли тіло чоловіка.

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Новости Днепра про У Дніпрі ДСНС-ники врятували чоловіка з палаючої квартириУкраїнська

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