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Мешканець Дніпра убив свою знайому, з якою жив разом, бо приревнував

Сьогодні 19:22
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Мешканець Дніпра убив свою знайому через ревнощі.

Новости Днепра про Мешканець Дніпра убив свою знайому, з якою жив разом, бо приревнував

46-річний чоловік вдарив жінку ножем у серце. Від отриманих травм потерпіла померла на місці.

Злочин стався 24 грудня близько 15.30 на вулиці Георгіївській в одному з приватних будинків в Амур-Нижньодніпровському районі міста. Підозрюваний через ревнощі вдарив ножем у серце жінку, разом з якою мешкав в одному будинку. Від отриманих травм 38-річна жінка померла на місці, а нападник пішов з місця злочину.

Патрульні поліцейські розшукали та затримали злочинця. Для зʼясування обставин на місце події викликали слідчо-оперативну групу відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції.

Фігуранта затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

З місця події поліцейські вилучили знаряддя злочину – ніж.

25 грудня слідчі відділення поліції повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за злочин – до 15 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

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Новости Днепра про Мешканець Дніпра убив свою знайому, з якою жив разом, бо приревнувавУкраїнська

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