Четверо померло: яка ситуація у Дніпрі та області з ГРВІ та коронавірусом - Днепр Инфо
Четверо померло: яка ситуація у Дніпрі та області з ГРВІ та коронавірусом
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Сегодня 20:52

У регіональному відділенні лабораторії МОЗ вчергове оприлюднили статистику захворюваності на коронавірус та ГРВІ.

Новости Днепра про Четверо померло: яка ситуація у Дніпрі та області з ГРВІ та коронавірусом

Упродовж тижня з 15 по 21 грудня в області на різні респіраторні захворювання захворіли 8 тисяч 604 людини. Понад третина з низ – діти до 17 років, повідомляють на сайті обласного лабораторного центру МОЗ України.

Водночас загальний рівень захворюваності знизився на 8%, уточнюють в лабцентрі. Переважно хворіє доросле працездатне населення – від 30 до 64 років. До лікарень за минулий тиждень потрапили 385 хворих з ГРВІ, майже половина з них — діти.

У 13% людей з усіх захворілих минулого тижня діагностували саме коронавірус. Загалом за тиждень зареєстрували 1123 випадки, що на 20% менше попереднього тижня. У лікарнях області з діагнозом СOVID-19 175 людей, зокрема п’ятеро пацієнтів у реанімації.

За тиждень зареєстровано чотири летальні випадки з лабораторно підтвердженим COVID-19. Померлі мали супутні хвороби та не були щеплені

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Новости Днепра про Четверо померло: яка ситуація у Дніпрі та області з ГРВІ та коронавірусомУкраїнська

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