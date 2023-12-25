У Дніпрі чоловік вкрав у жінки телефон, погрожуючи розбитою пляшкою, а потім здав його в ломбард

У суботу вдень, 23 грудня, біля одного з будинків на вулиці Квітки Цісик (раніше – Гулі Корольової) чоловік побачив жінку, яка тримала в руках телефон, та вирішив її пограбувати. Зловмисник розбив скляну пляшку і, погрожуючи нею, почав вимагати віддати мобільний. Містянка відмовилася, тому нападник кинув у неї пляшку, а потім відібрав телефон.
Чоловік втік з місця злочину, а згодом здав гаджет в ломбард.
Потерпіла звернулася до поліції. Правоохоронці менше ніж за годину розшукали та затримали 24-річного нападника. Раніше він вже притягувався до кримінальної відповідальності.
Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.
24 грудня слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 (розбій, вчинений в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Тепер йому загрожує покарання у вигляді до 15 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.
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