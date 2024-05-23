В Днепре грузовик перевернулся на бок: есть пострадавшие

Об этом сообщило Главное Управление ГСЧС в Днепропетровской области.
На месте аварии выяснилось, что грузовой автомобиль Renault перевернулся на бок. Спасатели оказали помощь двум травмированным, которые находились внутри – водителю 1974 года рождения, а также пассажирке 1979 года рождения.
Чрезвычайниками был осуществлен комплекс надлежащих мер по избежанию возгорания грузовика.
Ранее мы писали, что на Днепропетровщине произошло ДТП со смертельным исходом.
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