В Днепре грузовик перевернулся на бок: есть пострадавшие

Сегодня, 23 мая, в 12.44 Служба спасения получила сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Журналистов в Индустриальном районе Днепра.

Об этом сообщило Главное Управление ГСЧС в Днепропетровской области.

На месте аварии выяснилось, что грузовой автомобиль Renault перевернулся на бок. Спасатели оказали помощь двум травмированным, которые находились внутри – водителю 1974 года рождения, а также пассажирке 1979 года рождения.

Чрезвычайниками был осуществлен комплекс надлежащих мер по избежанию возгорания грузовика.

Ранее мы писали, что на Днепропетровщине произошло ДТП со смертельным исходом.

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