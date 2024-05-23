У Дніпрі чоловік розбив вітрину в магазині “Тканини” та бодікамеру патрульного (ВІДЕО)

22 травня до поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий чоловік розбив скло в магазині "Тканини" по проспекту Героїв в Соборному районі.

Про це кореспондентам dnepr.info повідомила речниця Дніпровського районного управління поліції Аліна Стадник.

У мережі поширилося відео з затриманням чоловіка.

За словами свідків, коли власниця магазину повідомила чоловіку про закриття магазину, він накинувся на неї та її чоловіка, розбив вікно магазину кулаком та втік.

Поліцейські затримали хулігана неподалік від місця події, та встановили його особу – 25-річний чоловік. Очевидці запевняють, що при затримані він чинив опір, а також розбив бодікамеру одного з патрульних.

Відносно чоловіка правоохоронці склали адміністративний протокол за ст. 173 (дрібне хуліганство) кодексу України про адміністративні правопорушення.

Раніше ми писали, що у Дніпрі 25-річній жінці повідомили про підозру.

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