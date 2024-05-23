Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі чоловік розбив вітрину в магазині “Тканини” та бодікамеру патрульного (ВІДЕО)

Сьогодні 10:32
просмотров

22 травня до поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий чоловік розбив скло в магазині "Тканини" по проспекту Героїв в Соборному районі.

Новости Днепра про У Дніпрі чоловік розбив вітрину в магазині

Про це кореспондентам dnepr.info повідомила речниця Дніпровського районного управління поліції Аліна Стадник. 

У мережі поширилося відео з затриманням чоловіка. 

За словами свідків, коли власниця магазину повідомила чоловіку про закриття магазину, він накинувся на неї та її чоловіка, розбив вікно магазину кулаком та втік. 

Поліцейські затримали хулігана неподалік від місця події, та встановили його особу – 25-річний чоловік. Очевидці запевняють, що при затримані він чинив опір, а також розбив бодікамеру одного з патрульних. 

Відносно чоловіка правоохоронці склали адміністративний протокол за ст. 173 (дрібне хуліганство) кодексу України про адміністративні правопорушення.

Раніше ми писали, що у Дніпрі 25-річній жінці повідомили про підозру

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі чоловік розбив вітрину в магазині Українська

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    На фронті загинули уроженці Дніпропетровщини: Ігор Бражник та Андрій Шпильовий
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:37
    На фронті загинули уроженці Дніпропетровщини: Ігор Бражник та Андрій Шпильовий

    Під час бойових дій на фронті через російську агресію загинули…

    Ховала “товар” у під’їздах: у Дніпрі 25-річній жінці повідомили про підозру
    Новини Дніпра
    Сьогодні 07:22
    Ховала “товар” у під’їздах: у Дніпрі 25-річній жінці повідомили про підозру

    У Дніпрі правоохоронці затримали жінку 25 років, яка розкладала наркотики…

    Жителі Дніпра знову зможуть неозброєним оком побачити парад планет: коли та як дивитися
    Новини Дніпра
    Вчора 21:59
    Жителі Дніпра знову зможуть неозброєним оком побачити парад планет: коли та як дивитися

    Дніпряни знову зможуть побачити парад планет.

    У Дніпрі на проспекті Калнишевського автівка влетіла в супермаркет АТБ (ВІДЕО)
    Новини Дніпра
    Вчора 21:17
    У Дніпрі на проспекті Калнишевського автівка влетіла в супермаркет АТБ (ВІДЕО)

    У Дніпрі автівка врізалася в супермаркет АТБ.

    Наверх