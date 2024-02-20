В Днепре два дня подряд трамваи №6 и №9 будут заканчивать работу раньше

Важная информация!

21 и 22 февраля в Днепре трамваи №6 и №9 будут заканчивать свою работу раньше.

Об этом сообщили в департаменте транспорта городского совета.

Отмечается, что изменения связаны с ремонтом пути на площади Старомостовая.

Последние отправления с конечных остановок:

Трамвай №6:

от площади Старомостовой в 20:39;

от Института мин. ресурсов в 21:01.

Трамвай №9:

от площади Старомостовой в 20:03;

от Мясокомбината в 20:43.

Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!

Напомним, ранее мы писали, что в семи общинах Днепропетровщины зафиксировано значительное превышение эпидпорога.

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