В Днепре два дня подряд трамваи №6 и №9 будут заканчивать работу раньше

21 и 22 февраля в Днепре трамваи №6 и №9 будут заканчивать свою работу раньше.
Об этом сообщили в департаменте транспорта городского совета.
Отмечается, что изменения связаны с ремонтом пути на площади Старомостовая.
Последние отправления с конечных остановок:
Трамвай №6:
Трамвай №9:
Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!
Напомним, ранее мы писали, что в семи общинах Днепропетровщины зафиксировано значительное превышение эпидпорога.
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