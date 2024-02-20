Известный музыкант показал, как звучит Днепр: здесь поет даже светофор (ВИДЕО)

Все мы можем увидеть наш любимый город, а теперь у нас есть возможность и услышать его - в интерпретации известного музыканта и его творческой команды.

Евгений Филатов, больше известный как the Maneken, и его команда создали тревел-шоу «Как звучит мир…Украина», в котором они ищут алхимию звуков украинских городов. В рамках второго сезона шоу музыкант покажет, как звучат Сумы, Николаев, Днепр, Полтава и др.

На днях на YouTube-канале «УкрЮтюбПроект» создатели презентовали звучание Днепра.

Он может звучать индустриально, своими заводами и техникой. Но в нем есть что-то нежное и творческое. Музыкальные светофоры, старинный трамвайчик и даже искусство мирового уровня. Величественный Днепр стал героем третьего выпуска второго сезона. Город контрастов встретил нас величием промышленных объектов и невероятной культурой. Звуки светофоров, метрополитена, ретро-трамвая, центра гончарства и творчество свободных художников и уличных музыкантов соединились в единой гармонии, став ритмичной композицией, в которой можно узнать Днепр, — говорится в описании под видео.

Что получилось (смотрите с 42:34):



Напомним, ранее мы писали, что определили лучшее фото сделанное на Днепропетровщине в 2023 году.

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