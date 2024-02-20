Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Известный музыкант показал, как звучит Днепр: здесь поет даже светофор (ВИДЕО)

Известный музыкант показал, как звучит Днепр: здесь поет даже светофор (ВИДЕО)

Сегодня 12:24
просмотров

Все мы можем увидеть наш любимый город, а теперь у нас есть возможность и услышать его - в интерпретации известного музыканта и его творческой команды.

Новости Днепра про Известный музыкант показал, как звучит Днепр: здесь поет даже светофор (ВИДЕО)

Евгений Филатов, больше известный как the Maneken, и его команда создали тревел-шоу «Как звучит мир…Украина», в котором они ищут алхимию звуков украинских городов. В рамках второго сезона шоу музыкант покажет, как звучат Сумы, Николаев, Днепр, Полтава и др.

На днях на YouTube-канале «УкрЮтюбПроект» создатели презентовали звучание Днепра.

Он может звучать индустриально, своими заводами и техникой. Но в нем есть что-то нежное и творческое. Музыкальные светофоры, старинный трамвайчик и даже искусство мирового уровня. Величественный Днепр стал героем третьего выпуска второго сезона. Город контрастов встретил нас величием промышленных объектов и невероятной культурой. Звуки светофоров, метрополитена, ретро-трамвая, центра гончарства и творчество свободных художников и уличных музыкантов соединились в единой гармонии, став ритмичной композицией, в которой можно узнать Днепр, — говорится в описании под видео.

Что получилось (смотрите с 42:34):


Напомним, ранее мы писали, что определили лучшее фото сделанное на Днепропетровщине в 2023 году.

Читайте также:

Новости Днепра про Известный музыкант показал, как звучит Днепр: здесь поет даже светофор (ВИДЕО)Українська Новости Днепра про Известный музыкант показал, как звучит Днепр: здесь поет даже светофор (ВИДЕО)Русский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Последний старинный дом возле Нового моста в Днепре: окна разбиты, а вход заколочен (ФОТО)
Новости Днепра
Сегодня 13:40
Последний старинный дом возле Нового моста в Днепре: окна разбиты, а вход заколочен (ФОТО)

Старые здания в центре Днепра потихоньку исчезают. На первых улицах…

Играл с друзьями и внезапно потерял сознание: в Днепре 8 минут реанимировали ребенка посреди улицы
Новости Днепра
Сегодня 13:08
Играл с друзьями и внезапно потерял сознание: в Днепре 8 минут реанимировали ребенка посреди улицы

В Днепре спасали 14-летнего парня, внезапно потерявшего сознание на детской…

Определили лучшее фото сделанное на Днепропетровщине в 2023 году
Новости Днепра
Сегодня 12:15
Определили лучшее фото сделанное на Днепропетровщине в 2023 году

Определили лучшее фото исторического памятника, сделанного на Днепропетровщине.

В Днепре разоблачили «ловеласа», который за месяц обокрал на свиданиях пятерых женщин
Новости Днепра
Сегодня 11:26
В Днепре разоблачили «ловеласа», который за месяц обокрал на свиданиях пятерых женщин

В Днепре разоблачили мужчину, который ходил на свидание, чтобы обворовывать…

Последние новости

Последний старинный дом возле Нового моста в Днепре: окна разбиты, а вход заколочен (ФОТО)
Последний старинный дом возле Нового моста в Днепре: окна разбиты, а вход заколочен (ФОТО)

Старые здания в центре Днепра потихоньку исчезают. На первых улицах города еще осталось несколько построек, возведенных в XIX веке, но большая часть из них находится в полуразрушенном состоянии.

Сегодня 13:40
4
просмотров
В Кривом Роге сотни жителей более 3 дней будут без отопления: что произошло
В Кривом Роге сотни жителей более 3 дней будут без отопления: что произошло

Возобновить услугу по поставке тепловой энергии обещают вечером 23 февраля!

Сегодня 13:38
5
просмотров
Играл с друзьями и внезапно потерял сознание: в Днепре 8 минут реанимировали ребенка посреди улицы
Играл с друзьями и внезапно потерял сознание: в Днепре 8 минут реанимировали ребенка посреди улицы

В Днепре спасали 14-летнего парня, внезапно потерявшего сознание на детской площадке.

Сегодня 13:08
2
просмотров
Определили лучшее фото сделанное на Днепропетровщине в 2023 году
Определили лучшее фото сделанное на Днепропетровщине в 2023 году

Определили лучшее фото исторического памятника, сделанного на Днепропетровщине.

Сегодня 12:15
2
просмотров
В Днепре разоблачили «ловеласа», который за месяц обокрал на свиданиях пятерых женщин
В Днепре разоблачили «ловеласа», который за месяц обокрал на свиданиях пятерых женщин

В Днепре разоблачили мужчину, который ходил на свидание, чтобы обворовывать женщин.

Сегодня 11:26
2
просмотров
Жители Днепра столкнулись с неожиданными проблемами после того, как им отремонтировали дорогу: в чем дело
Жители Днепра столкнулись с неожиданными проблемами после того, как им отремонтировали дорогу: в чем дело

В Днепре на отремонтированной проезжей части улицы Яркой теперь бросают автомобили, которые мешают другим водителям.

Сегодня 10:50
5
просмотров
В Днепре на левом берегу снизили давление подачи воды: что произошло и адреса
В Днепре на левом берегу снизили давление подачи воды: что произошло и адреса

Нормативное давление обещают возобновить в течение дня!

Сегодня 10:25
8
просмотров
Добавились новые адреса: где сегодня в Днепре прекратят подачу электроэнергии
Добавились новые адреса: где сегодня в Днепре прекратят подачу электроэнергии

Еще есть время зарядить телефон!

Сегодня 07:00
6
просмотров
Погода на 20 февраля: в Днепре будет облачно
Погода на 20 февраля: в Днепре будет облачно

Хорошего дня, друзья!

Сегодня 06:15
5
просмотров
Не есть и не пить: сколько лет нужно, чтобы купить собственное жилье в Днепре, имея среднюю зарплату
Не есть и не пить: сколько лет нужно, чтобы купить собственное жилье в Днепре, имея среднюю зарплату

И это при условии, если всю зарплату откладывать на сбережения.

Вчера 22:05
8
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх